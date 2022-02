L’annonce a été faite par l’Ambassadeur d’Italie au Cameroun lors d’une conférence de presse tenue ce lundi 14 février. Les entreprises annoncées se comptent dans les secteurs de la mécanique, de la santé, de l’agro-industrie entre autres.

Cette année encore Promote offre 9 jours (du 19 au 27 février) d’exposition multisectorielle, de promotion, de contacts, d’échanges, de débats et de rencontres. L’exposition médiatique est très importante. L’évènement vous offre la possibilité d’amorcer et de développer des partenariats multiformes.

“L’Italie sera bien représentée lors du salon Promote”. Tels sont les propos de l’Ambassadeur de l’Italie au Cameroun son Excellence Filippo Scammacca Del Murgo pour confirmer la présence de son pays à cette foire commercial. Ce sont au total près de 40 entreprises italiennes qui seront présentes à ce salon qui a pour thème « Industrialisation de l’Afrique, une clé pour l’émergence du continent. Avec pour innovations majeures le partenaire majeur et le renforcement du volet digital ».

Les entreprises annoncées figurent donc dans les secteurs de : l’architecture et la construction (Atmosphère, UR Trade, Milano Architettura…) ; l’agro-alimentaire (Cytohumat, Oscar, Sea-Land…) ; la santé et l’industrie médicale (Dama SNC, Gruppo Farmaimpresa…) ; la mécanique (Sordi, ValveIT, Soaptec…) ; les énergies renouvelables et l’Oila gas (Sustenie light, Rota guido, Boldrin…).

Enfin les entreprises dites multisectoriels qui comprennent des associations d’entreprises avec ITAfrica et E4Impact. Indiquons que le pavillon Italien qui sera ouvert à partir du lundi 21 février donnera l’occasion aux visiteurs d’avoir en plus de la présentation des entreprises participantes, des rencontres B to B (business to business).

Selon Ecomatin, durant ce salon, il est prévu un mini-forum, Italie-Cameroun, le 22 février. Celui-ci sera ouvert par l’Ambassadeur de l’Italie au Cameroun son Excellence Filippo Scammacca Del Murgo et le ministre de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey. Ledit forum selon Filippo Scammacca Del Murgo « sera l’occasion pour parler de l’Italie, du Cameroun et des perspectives entre les deux pays ».