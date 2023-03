Cameroun : 40 milliards de F pour booster la production des pommes de terre

Cette nouvelle initiative entre dans le cadre de la Stratégie nationale de développement.

Le ministre de l’Agriculture et du développement rural (Minader) Gabriel Mbairobe a validé le 07 mars 2023 à Yaoundé, la stratégie nationale actualisée de cette « culture prioritaire ». Pour y parvenir, ledit programme de relance demande 40,12 milliards de FCFA qui seront répartis en trois axes prioritaires retenus.

Il s’agit de l’amélioration de la productivité, des capacités de transformation, de stockage et de vente et de renforcement des capacités des producteurs de la filière avec 60% du budget à injecter aux investissements et 40% aux activités de soutien à la stratégie.

Actuellement dans cette filière, l’offre est largement inférieure à la demande. La preuve, pour un besoin estimé à 1 million de tonnes par an, le pays enregistre entre 220 000 tonnes et 400 000 tonnes par an soit un gap d’environ 600 000 tonnes à combler.