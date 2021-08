Cameroun : 40 morts dans trois accidents de la circulation dans la région du Centre

Plusieurs enfants ont péri dans ces drames produits entre le 4 et 5 août 2021. Respectivement dans les arrondissements de Makenene, Awae et Batchenga.

40 morts dans trois accidents de la circulation entre le 4 et le 5 août 2021. Le premier a eu lieu dans l’arrondissement de Makenene, au lieu-dit Nyokon 1. Une collision entre le bus de Charter Express et un camion de la société Synohydro, fait deux morts et vingt-huit blessés.

Le deuxième met en cause un camion semi-remorque de la société Sotrac Sarl et un bus de l’agence Avenir de la Kadey, à Awae, sur la nationale N0 10 au lieu-dit Mvog-Essindi. Bilan : 16 morts et plusieurs blessés.

Le troisième drame s’est produit sur la nationale N01, entre un coster de la compagnie de voyage interurbain Solidarité voyages et un camion transportant du sable. Vingt-deux personnes y ont laissé leur vie, et plusieurs en sont blessés, transportés d’urgence à l’hôpital de district d’Obala.

Le ministre des Transports évoque une négligence de la part des chauffeurs des compagnies de voyage et des transporteurs des marchandises. Ernest Ngalle Bibehe annonce qu’il procèdera à leur suspension de toute activité de transport en cas de nouvelle implication dans un accident.