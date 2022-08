Composées de livres, cahiers, trousses, gourdes et autres matériels scolaires, ces bourses ont été distribuées aux élèves de 20 écoles primaires publiques et confessionnelles de cet l’arrondissement.

« Je suis content d’avoir reçu ce prix aujourd’hui, ça va m’aider à mieux étudier mes leçons pour toujours être parmi les premiers de la classe. », promet Lafleur Kifutfai Kuisseu, élève au CE2

Lafleur Kifutfai Kuisseu est compté parmi les 400 élèves des 20 écoles primaires publiques et confessionnelles de l’arrondissement de Yabassi qui ont bénéficié de bourse scolaire. C’est un ensemble constitué de livres, cahiers, trousses, gourdes et autres matériels scolaires qui a été distribué aux meilleurs élèves de ce chef-lieu du département du Nkam, région du Littoral.

C’était à l’occasion de la 5ème édition des activités annuelles de la Fondation Elessa Lothin Sen. L’évènement a eu lieu samedi 20 août 2022 à la place des fêtes de la ville de Yabassi.

A travers cette dotation, la Fondation Elessa Lothin Sen reste dans la logique de ses missions sociales, qui consistent à toucher les couches à revenus faibles dans des contrées lointaines.

« Figurez-vous du bonheur qu’on a lorsqu’on donne à 400 familles qu’on ne connaît pas, dont on n’est même pas originaire. L’avoir fait nous permet de remplir notre cahier de charge social et donne de la pertinence à notre concept qui est : « être utile pour les autres ». Cette 5éme édition interpelle (…) Je pense qu’on est dans la continuité et on sera toujours dans la continuité améliorative (…) On a touché la communauté éducative de l’éducation de base la plus large de cet arrondissement. », affirme avec satisfaction, Louis Deschamps Lothin Elessa, président de la Fondation.

Notons que, cette activité sociale traditionnelle de la Fondation Elessa Lothin Sen arrive à moins d’un mois de la rentrée scolaire 2022-2023, un coup de pouce pour les parents des bénéficiaires.