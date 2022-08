Cameroun : 400 milliards de F pour relancer le développement de la filière cacao

Cette contribution sollicitée du budget d’investissement public du Minader représente 50.53% du montant total du projet et le fonds de développement des filières Cacao et café (Fodecc) 49.47%.

Le projet a une durée de cinq ans et couvre la période 2022-2026 et sera financé à hauteur de 40 milliards de F.

Le projet d’appui au développement du Cacao (Pad-cacao) a tenu hier son premier comité de pilotage. Il s’agit d’un projet qui a pour missions, l’accompagnement de structures dédiées à la production et à la diffusion du matériel végétal performant et l’amélioration de la productivité des exploitations et de la qualité du Cacao.

Pendant cinq ans, le Pad-cacao va contribuer à réhabiliter des champs semenciers estimés à 260 ha et 270 autres ha qui seront mis en place d’ici 2025 ainsi qu’à la reproduction de plus de 100 millions de plants performants d’ici 2026.

Il va également contribuer au rajeunissement et à densification de 60.000 ha de verges d’âge inférieur à 25 ans et plus de 25 000 ha de verges de plus de 25 ans.

Par ailleurs, le projet ambitionne de créer 40 000 ha de surfaces productives d’ici 2026, plusde 1500km de pistes cacaoyères créées et de réhabiliter plusieurs infrastructures rurales.

« Un accent sera mis sur le financement de la production et la diffusion du matériel végétal et sur le désenclavement des bassins de production », a souligné Jean-Claude Eko’o, vice-président au Pad-cacao.