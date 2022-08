Cameroun : 422 milliards de F pour le développement du secteur rural de 2023 à 2025

Le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat), Alamine Ousmane Mey a précisé l’usage de cette enveloppe, lors des conférences élargies de programmation budgétaire et de performance associées le 16 août 2022.

Une enveloppe budgétaire de 422, 29 milliards FCFA sera allouée au développement du secteur rural, pour le triennat 2023-2025, dont 133,36 milliards FCFA pour la simple année 2023.

Concrètement, l’enveloppe va servir à l’opérationnalisation du fonds de soutien à l’import-substitution et à la réalisation effective du Recensement général de l’agriculture et de l’élevage (RGAE). Le gouvernement compte aussi poursuivre l’amélioration des bassins de production et la modernisation des infrastructures et équipements de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles.

Il sera par ailleurs question de poursuivre le soutien aux grandes unités de production que sont : la Cameroon Development Corporation (CDC) ; la Pamol Plantations Plc (Pamol) ; la Société d’Expansion et de modernisation de la riziculture de Yagoua (SEMRY) et la Société de développement du coton (Sodecoton).

Ces 422 milliards vont aussi servir à la construction, la réhabilitation et l’équipement des unités, de commercialisation et de transformation des produits d’élevage bovin du Projet de développement de la commercialisation des bétails et des infrastructures d’élevage.

Le Cameroun va aussi acquérir des équipements pour l’opérationnalisation des centres de lait, la construction des aires d’abattage dans les communes en ressources transférées au Collectivités territoriales décentralisées (CTD).