Cameroun: 43 morts sur des sites miniers abandonnés en 2017 (ONG)

Au moins 43 personnes sont mortes au Cameroun en 2017 sur des sites miniers exploitĂ©s puis abandonnĂ©s par des sociĂ©tĂ©s minières, a appris l’AFP mercredi auprès de l’ONG ForĂŞts et dĂ©veloppement rural (Foder).

« Le compteur du nombre de personnes dĂ©cĂ©dĂ©es dans les trous miniers (…) monte Ă 43 personnes en l’espace de 10 mois » en 2017, principalement dans la rĂ©gion administrative de l’Est du Cameroun, a dĂ©nombrĂ© l’ONG Foder, qui se bat pour la rĂ©habilitation des trous « bĂ©ants » laissĂ©s par des exploitants de sites miniers, principalement des entreprises chinoises.

Neuf chercheurs d’or sont morts, fin dĂ©cembre, ensevelis dans un trou « d’un site minier ouvert et non rĂ©habilitĂ© de la sociĂ©tĂ© minière chinoise Lu et Lang », a rapportĂ© l’ONG camerounaise.

Les victimes avaient Ă©tĂ© surprises « par un Ă©boulement de terre alors (qu’elles) s’attelaient Ă faire le nguerĂ© (recherche de l’or sur des sites prĂ©alablement exploitĂ©s par les sociĂ©tĂ©s minières) dans un des trous bĂ©ants d’environ 200 mètres » de profondeur, a prĂ©cisĂ© l’ONG. La radio d’Etat avait Ă©voquĂ© le drame.

DĂ©but septembre, un jeune de 12 ans est dĂ©cĂ©dĂ© par noyade dans un « lac artificiel » qui s’Ă©tait formĂ© sur un ancien site minier exploitĂ© par une autre sociĂ©tĂ© minière, MĂ©talicon SA, d’après l’ONG Foder. Peu après, le gouvernement avait suspendu cette compagnie pour six mois.

Foder a lancĂ©, depuis deux ans, une campagne pour la restauration des sites miniers creusĂ©s et abandonnĂ©s par les exploitants dans l’est du pays, mais elle souligne que « rien n’est encore fait ».

De 2012 Ă 2014, pas moins de « 250 chantiers miniers ont Ă©tĂ© ouverts et non rĂ©habilitĂ©s par 65 entreprises de la mine semi-mĂ©canisĂ©e dans la rĂ©gion de l’Est », selon Foder. Cette rĂ©gion du Cameroun est parsemĂ©e de sites miniers, avec l’or comme ressource la plus exploitĂ©e, souvent de manière artisanale.