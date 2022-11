Cameroun : 50 millions de F aux cacaoculteurs du Dja et Lobo

La cérémonie de remise de cette enveloppe a été présidée par le Ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana ce mardi 22 novembre 2022.

Cinquante millions cent vingt mille trois cent vingt (50 120 320) FCFA pour les producteurs de cacao du Dja et Lobo. Luc Magloire Mbarga Atangana a présidé la cérémonie visant à remettre cette enveloppe aux acteurs suscités.

Cette dotation intervient quelques jours après la distribution qui a eu lieu à Yokadouma. En effet, les cacaoculteurs de cette localité ont profité de 54 millions de F.

Ainsi, après les localités de la Lekié, d’Ayos, de Yokadouma il y a quelques jours, la caravane de paiement de la prime qualité aux producteurs de cacao, au titre des campagnes 2018/2019 et 2019/2020 a atterrit dans le Dja et Lobo.

Pour la seconde fois, la caravane s’est déportée à Djoum après l’étape du 05 avril 2021 au cours de laquelle 97 producteurs avaient été distingués pour un montant de primes de 13.350.120 FCFA.

Ces cacaoculteurs primés se sont distingués par la mise en marché d’un cacao de Grade 1, cinquante millions cent vingt mille trois cent vingt (50 120 320), dont trente-sept millions sept cent vingt-quatre mille dix FCFA (37.724.010) pour les seuls producteurs de Djoum, aux côtés de ceux des arrondissements de Sangmelima et de Meyomessi ont été distribués ce jour.

Les prix

Selon le Ministre du Commerce, les prix bord champ pratiqués au Cameroun s’élèvent à 1.130FCFA/KG, plus élevés que ceux pratiqués par certains grands pays producteurs africains et dans le monde (900 FCFA/KG, 830 F) grands producteurs de cacao en Afrique.

« Au-delà de la magnanimité reconnue et célébrée du Chef de l’Etat, votre arrondissement s’illustre en effet par une amélioration continue des pratiques post-récolte et de la structuration des organisations de producteurs, tous facteurs qui constituent une condition sine qua non pour prétendre à la prime qualité »,va souligner le membre du Gouvernement ,tout en félicitant le Michael Ndoping le Directeur général de l’ Office national du cacao et du café(Oncc),Président du Comité en charge du Suivi et du paiement de la prime qualité et son équipe pour dévouement et engagement.