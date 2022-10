Cameroun : 500 millions de F débloqués pour gérer la grève à Camwater

Après avoir annoncé une grève le 1er octobre, les employés de la Cameroon Water Utilities Corporation (Camwater) ont levé leur mot d’ordre de grève le 2 octobre 2022.

Un communiqué signé par le ministre de l’Eau et de l’Énergie (Minee), Gaston Eloundou Essomba, le directeur général de Camwater et cinq leaders syndicaux, annonce que 500 millions de FCFA seront débloqués au titre du règlement partiel de la dette sociale des employés de la société en charge de la production et la distribution de l’eau potable au Cameroun qui menaçaient d’entrer en grève dès le 1er octobre dernier.

En effet, la grève est levée « eu égard à l’annonce du virement par le ministre des Finances de 500 millions de FCFA au titre du règlement partiel de la dette sociale de l’entreprise », peut-on lire dans un communiqué publié le 2 octobre 2022.

En plus de l’engagement ferme du gouvernement et des leaders syndicaux, à poursuivre les concertations plus approfondies au sein de la Camwater, le document révèle « un apurement progressif de la dette sociale de la Camwater et les bonnes dispositions de la nouvelle équipe à la Direction générale, à respecter les textes légaux et règlementaires, notamment le Code du travail et la Convention collective ».

Les syndicats revendiquaient le paiement d’environ 10 milliards de FCFA, devant résoudre les problèmes relatifs à la fin de l’affermage de la Camwater et le paiement du règlement de la consommation courante de l’État en eau potable.