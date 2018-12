Cameroun : 50,4 milliards de la BM pour les réfugiés du Nigeria et de RCA

La Banque mondiale (BM) et l’État du Cameroun ont signé quatre accords de financement d’un montant total de 50,4 milliards FCFA, destinés à permettre aux autorités camerounaises de gérer les répercussions sur leur sol des crises militaires et politiques du Nigeria et de la République centrafricaine (RCA), a appris APA mardi auprès des services compétents du ministère camerounais en charge de l’Économie, du Plan et de l’Aménagement du territoire.Constitués de prêts et de dons, les accords visent des secteurs aussi divers que l’assainissement, l’eau potable, la santé, la construction et la réhabilitation de marchés ruraux, les installations communautaires de stockage. Ils serviront également à l’entretien des routes rurales et à l’aménagement de périmètres irrigués.

Selon les données du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Cameroun abrite actuellement quelque 336 000 réfugiés, dont 80.000 originaires du Nigeria et 256.000 de la RCA.