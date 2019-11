Cameroun : 54 000 ha de forêt protégés en un an

Développé par Redd+, le projet comportait également le reboisement et la formation des populations à la protection et à la gestion durable dans une dizaine de communes.

Près de 1300 personnes – dont 30% de femmes – des communes de Lagdo, Pitoa, Yoko, Tiko, Limbé III, Bangangté, Bana, Bangou, ont été formées aux activités de protection de la nature depuis fin 2017. Ceci dans le cadre de la composante Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation (Redd+) intégrée au Programme national de développement participatif (Pndp).

Le développement du Redd+ dans les communes citées supra a permis la protection de 54 000 hectares de forêt, le reboisement de 3000 hectares à l’aide de 450 000 plants, la construction de 07 forages à énergie solaire dans la région du Nord, la fabrication de 1500 foyers améliorés au Nord et au Sud-ouest, la construction de 15 fumoirs améliorés dans le Sud-ouest ; la formation de 405 personnes à la fabrication des foyers améliorés et à de nouvelles pratiques et techniques agricoles.

Autres résultats enregistrés, c’est la mise en valeur de 150 hectares de terres agricoles, le renforcement des capacités de plus de 300 agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles.

D’un coût de 12 milliards Fcfa, la phase pilote de la composante Redd+ visait à impulser le développement territorial et la gestion optimale des ressources à l’échelle locale.

C’est pour clore cette phase pilote et restituer ces résultats du projet qu’un atelier a été organisé le 30 octobre à Yaoundé. Ont pris part aux travaux, le Pndp à l’initiative de la rencontre, les représentants du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable, du ministère des Forêts et de la Faune, et des partenaires financiers.