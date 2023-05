Cameroun : 54% des écoles sont restées fermées en zone anglophone (Onu)

C’est que révèle le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’Onu dans un récent rapport sur la situation humanitaire au Cameroun.

Pour l’année en cours, « sur les 6 515 écoles qui devraient ouvrir leurs portes au cours de l’année scolaire 2022/2023, seules 3 013 étaient opérationnelles (au moins 54 % des écoles sont encore fermées) l’insécurité en étant la principale raison (…). De nombreux enfants dans les zones touchées n’ont pas d’accès sécurisé à l’éducation, à l’exception de l’éducation non formelle, dispensée par certains partenaires », peut-on lire dans le document.

L’Onu rapporte également que dans les zones urbaines qui ont accueilli de nombreuses personnes déplacées, les écoles sont très demandées et il n’y a pas assez de place pour accueillir plus d’enfants. « Certains d’entre eux doivent parcourir de longues distances pour se rendre à l’école, ce qui les expose à divers risques de protection. Certains enfants qui restent dans les zones rurales où les écoles ne sont pas opérationnelles bénéficient d’un apprentissage non formel », précise le document.

« Cependant, les fonds sont limités pour atteindre tous les enfants dans le besoin et leur permettre d’accéder à des opportunités d’apprentissage formel ou non formel lorsque c’est possible », déplore l’organisation internationale.