Cameroun : 59 entreprises suspendues d’activités douanières (officiel)

Le directeur général des Douanes (DGD) du Cameroun, Fongod Edwin Nuvaga, a publié jeudi soir deux notes portant suspension de toutes les activités en douane d’un total de 59 entreprises locales et étrangères, convaincues de non paiement des droits, taxes et intérêts de retard dus au Trésor public.Dans cette liste figurent notamment des armateurs, entreprises d’import-export, de bâtiment et travaux publics, d’exploitation pétrolière, des industries ou encore des imprimeries.

Il s’agit, apprend-on de source proche du dossier, de la conséquence d’un communiqué conjoint, signé en début novembre dernier par le DGD et son collègue de la direction générale des Impôts (DGI), Modeste Mopa Fatoing informant le public de l’entrée en application d’une nouvelle procédure de recouvrement des dettes fiscales.

Les deux responsables avaient alors convié les sociétés importatrices, débitrices vis-à-vis du Trésor, à régulariser leur situation afin d’éviter d’éventuels désagréments au moment des opérations d’importation.