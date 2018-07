Cameroun : ouverture de la 5ème édition du Forum économique – Afrique le 27 juillet

Le forum placé sous le thème « l’information juridique dans les pratiques économiques en Afrique »se tiendra dans la cité capitale.

L’Hôtel Mont-Febe de Yaoundé servira de cadre à la 5e édition du Forum économique-Afrique prévu du 27 au 28 juillet. Pendant deux jours, les participants – l’Agence française pour le développement (Afd), l’Institut d’analyse économique de la France (Iae) et des cabinets d’audit et conseils – échangeront sur des thématiques tournant autour des questions comptable, fiscale, juridique et économique.

En matière comptable, l’accent sera mis sur les problèmes rencontrés en entreprise dans l’application des nouveaux dispositifs du Sycohada revise, et sur les opérations de contrôle interne, d’audit et de commissariat aux comptes.

Il sera par ailleurs question d’aborder les implications fiscales liées au Sycohada revise ; le droit de la concurrence et de la distribution ; l’arbitrage et la médiation en droit Ohada, ainsi que sur les sûretés et autres garanties en droit Ohada. Et pour terminer, en matière économique, il sera question de comprendre la place de l’Afrique dans la compétition économique mondiale et en indiquer les enjeux.