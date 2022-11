Cameroun : 6.5 milliards de F pour protéger les forêts au Sud-Ouest en trois ans

Le financement est de l’Agence allemande de développement (KfW).

L’Agence allemande de développement (KfW) alloue 10 millions d’euros soit plus de 6 milliards et demi de F à l’amélioration de la gestion des forêts et des aires protégées dans les régions du Sud-Ouest au Cameroun entre 2023 et 2025. Ce financement contribuera à la lutte contre le braconnage et l’exploitation illégale des forêts.

Ce financement est alloué pour la mise en œuvre du Programme de gestion durable des ressources naturelles dans le sud-ouest du Cameroun (PSMNR).

Le programme vise essentiellement l’amélioration de la gestion des forêts et des aires protégées qui subissent les assauts de braconniers et d’exploitants illégaux. « La nouvelle convention combine la protection de la biodiversité et le développement des populations rurales vivant autour de sept aires protégées dans la région, dont les parcs nationaux du Mont Cameroun et de Korup », explique Bianka Clausen, la directrice de la KfW au Cameroun.

La KfW a également soutenu la mise en œuvre du projet AFR-100 dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord au Cameroun. Cette initiative mise en œuvre entre 2021 et 2025 a déjà permis la restauration de 12 000 hectares de couvert végétal dans ces régions touchées par la sécheresse.