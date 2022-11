Cameroun : 6 milliards F pour la construction d’un centre emplisseur de gaz domestique à Bamenda

La pose de la première pierre a été effectuée le 05 novembre 2022 par Gaston Eloundou Essomba, ministre camerounais de l’Eau et de l’Energie.

La CSPH lance la construction d’un centre emplisseur de gaz domestique de 6 milliards de FCFA à Bamenda. Cette unité de stockage et d’enfûtage d’une capacité projetée de 200 tonnes métriques (TM), devra permettre de remplir 1 000 bonbonnes par jour.

Selon Cameroon tribune de ce lundi, le centre emplisseur de Bamenda est un projet de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures (CSPH). Il est estimé à environ 6 milliards FCFA et destiné à faciliter l’accès du butane dans la région du Nord-Ouest et réduire considérablement le prix actuel.

En effet, le butane utilisé dans la région du Nord-Ouest, provient de la ville de Bafoussam (région de l’Ouest) et est vendu à une moyenne de 8 500 FCFA, contre 6 500 FCFA homologués pour la bouteille de 12,5kg. Pour cause, les coûts de transport entre les deux régions, exacerbés par le mauvais état de la route entre Babadjou (région de l’Ouest) et Bamenda, entre autres raisons.

En plus de la réduction des prix de la bouteille de gaz domestique donc, le centre emplisseur de Bamenda permettra également de préserver l’environnement, en rendant le combustible accessible.

Car, en raison de l’insécurité liée à la crise anglophone, ces localités connaissent des didfficultés à accéder au gaz domestique. Précisément, la bonbonne coûte entre 1 0000 FCFA et 15 000 FCFA dans la ville de Bamenda. La construction de ce centre emplisseur, troisième du genre dans le portefeuille de la CSPH après Maroua dans la région de l’Extrême-Nord (105 TM) et Bertoua dans la région de l’Est (100 TM), devrait, selon Gaston Eloundou Essomba, générer entre 1 000 et 1 500 emplois directs et indirects.