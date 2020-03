Cameroun-Covid 19 : une pétition contre les passagers rebelles au confinement

L’opération lancée par le journaliste Junior Binyam, vise à récolter le maximum de signatures pour dénoncer ceux des passagers qui ont refusé de se soumettre au contrôle des passagers à leur descente d’avion.

Près de 15 cas de coronavirus détectés au Cameroun. La majorité des personnes infectées viennent d’Europe. Parmi les mesures décidées par le gouvernement le 17 mars 2020, pour endiguer la progression du coronavirus, il y avait, entre autres, le confinement de tous les voyageurs arrivant sur les vols en provenance de l’Europe.

Mais constate le journaliste Junior Binyam : « Certains de ces passagers usant de passe-droits, avec des complicités tant parmi les autorités que les forces de sécurité, se sont soustraits à la mesure, menaçant ainsi potentiellement la santé de millions de Camerounais et d’étrangers vivants au Cameroun. »

L’ancien patron du département Communication de la Confédération africaine de football, a donc décidé de mettre sur pied une pétition dont le résultat sera notamment transmis au chef de l’Etat Paul Biya. « Nous vous invitons à signer et diffuser cette pétition afin de dénoncer ces personnes et obtenir qu’elles soient astreintes à la quarantaine prescrite. Et que les dispositions légales s’appliquent à elles et leurs complices, indépendamment de leurs titres et rangs, pour les libertés prises avec la mesure de confinement », souhaite-t-il.

L’ex rédacteur en chef du quotidien Mutations souligne que « le péril qui nous guette ne discrimine pas riches et pauvres, « grands » et « petits » , militants d’un parti x ou y. Plus que jamais nous nous devons d’être égaux devant la loi, autrement c’est le Coronavirus qui nous le rappellera de façon tragique. Soyons le changement que nous voulons voir dans les autres. »

Ci-dessous le lien de la pétition

http://chng.it/2VgRfsK5