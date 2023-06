Cameroun : 75 millions de F pour la construction d’un pont dans le Mbam et Inoubou

D’après une descente sur le terrain du ministère des Travaux publics, les travaux sont avancés avec un niveau d’exécution de 56%.

Un pont définitif en construction sur la rivière Manoui dans l’arrondissement de Nitoukou. Le projet va permettre de réaliser un pont définitif à tablier mixte de 11,5 mètres linéaires et d’une hauteur de 3,5ml, avec une emprise de la voie de 5 mètres. Le tablier de l’ouvrage est composé d’un platelage en béton armé et poutre en IPE 550.

Les travaux sont financés à hauteur 75 000 000 F et comprennent entre autres comme prestations : l’installation de chantier, l’amenée et le repli du matériel, le désherbage-débroussaillement, le curage des abords et du lit du cours d’eau, l’enrochement, les fouilles en terrain ordinaire ou en lit de rivière, des remblais contigus aux accès de l’ouvrage.

Aussi, la démolition de l’ouvrage existant, des travaux de bétonnage, la fourniture et la pose des poutres IPE 500, la mise en place des entretoises et des accessoires de fixation, les coffrages ordinaires, des études géotechniques liées au projet d’exécution et au dossier de recollement, la pose garde-corps mixte et panneaux de signalisation, le balisage, le maintien de la circulation et la peinture.

A travers cet ouvrage, la traversée de la rivière Manoui dans l’arrondissement de Nitoukou sera ainsi assurée. L’arrondissement de Nitoukou est situé à 23 km de la commune de Ndikinimeki, et à 27 km de la commune de Ndom. Il constitue un important bassin agricole du département du Mbam et Inoubou et la traversée de la rivière Manoui, va permettre d’assurer l’évacuation des productions agricoles.