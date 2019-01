Cameroun : 7,8 milliards FCFA au profit de Camrail

Le chef de l’État camerounais, Paul Biya a autorisé, à travers deux décrets, le ministre de l’Économie, du Plan et de l’Aménagement du territoire à signer, avec la Standard Chartered Bank, des conventions de crédit acheteur d’un montant total de plus de 7,8 milliards FCFA destinés à l’acquisition de 4 locomotives qui seront mises à la disposition de l’opérateur Cameroon Railways (Camrail), filiale du groupe français Bolloré.Ces engins, destinés au transport voyageurs et dont la livraison est attendue dans les mois à venir, font partie des investissements prévus dans le cadre du 2ème Plan quinquennal des investissements ferroviaires.

Lesdites locomotives viendront compléter un parc total de 9 dont une partie, acquise par Bolloré auprès constructeur américain General Electric pour un coût total de 12,3 milliards FCFA, ont été réceptionnées la semaine dernière.

Le Cameroun, rappelle-t-on, est engagé dans un processus de renouvellement du matériel roulant destiné à la relance des activités de Camrail, aujourd’hui constitué de 25 voitures voyageurs acquises auprès du sud-coréen CIM-SSRT, et 5 modules autorails fabriqués par le suisse Stadler.