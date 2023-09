Cameroun : 8 millions d’élèves reprennent le chemin de l’école

Ils débutent ce 04 septembre dans les 10 régions du pays l’année scolaire 2023-2024.

Les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire reprennent les cours ce lundi sur l’ensemble du territoire camerounais. Après trois mois de vacances, les jeunes vont renouer dès ce jour avec les activités pédagogiques au sein de leurs campus scolaires respectifs. Ce sont environ 8 millions d’élèves qui sont attendus dans les écoles, collèges et lycées.

A Yaoundé, dans la capitale du pays, les rues sont marquées depuis les premières heures de la matinée par la présence des jeunes en tenue de classe. Aux points de ramassage de taxis, sur les mototaxis et dans d’autres moyens de transport en commun, l’on note la présence de plusieurs élèves. Les parents sont aux côtés des plus jeunes jusqu’à leurs écoles. Pour faciliter la circulation et éviter les embouteillages, les policiers et gendarmes sont à l’œuvre dans les carrefours. Aux abords de certains établissements scolaires publics, les vendeurs d’uniformes attendent les derniers clients.

En journée, le ministre des Enseignements secondaires effectuera des visites dans certaines établissements scolaires de la capitale. Pauline Nalova Lyonga va procéder à l’évaluation de l’effectivité de la rentrée scolaire. Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education de base Vivian Asheri Kilo, effectuera pour sa part, une descente dans certaines écoles inclusives pour constater l’effectivité du démarrage de l’année.

Ces dernières semaines dans les marchés, les prix des fournitures scolaires et même des produits de grande consommation ont connu une forte augmentation. L’inflation généralisée qui frappe le pays depuis le début de l’année civile se ressentir sur le marché de la rentrée scolaire. Les parents se plaignent d’une augmentation allant de 50 FCFA à plus de 500 FCFA sur certains articles.

A titre d’illustration, le prix du stylo à bille passe de 100 FCFA à 150 FCFA dans certains milieux. Le ministère du Commerce a organisé une foire dénommée « rentrée commerciale » au Boulevard du 20 mai jusqu’au 03 septembre. L’objectif était de vendre des fournitures scolaires et des produits de grande consommation à moindre coût.

Tout compte fait, l’année scolaire a débuté dans la plupart des établissements de la ville, avec le rassemblement dans les campus, suivi de la cérémonie de levée des couleurs. Le calendrier fixant les étapes du déroulement de l’année 2023-2024 est contenu dans l’arrêté conjoint des ministres de l’Education de base, Laurent Serge Etoundi Ngoa, et des Enseignements secondaires, Pauline Nalova Lyonga.