Cameroun : 802 jeunes formés aux métiers du numérique à Lolodorf

Rendue à sa sixième édition, cette initiative nommée « Camp de vacances TIC » vise à accompagner les jeunes dans l’apprentissage du numérique.

« Les vacances TIC » sont un programme de vulgarisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) auprès de la jeunesse rurale et sémi-urbaine, avec pour objectif, non seulement d’encourager et de développer l’apprentissage des TIC, mais également d’en promouvoir une utilisation responsable.

Organisés avec l’appui technique de l’IAI Cameroun, ces camps regroupent dans une localité, pendant la période des vacances scolaires, des jeunes pour des ateliers d’imprégnation et des causeries éducatives.

Cette sixième édition s’est tenue sous thème, « les jeunes, mobilisés pour un sursaut patriotique dans l’utilisation des réseaux sociaux » et sur 900 jeunes inscrits âgés de 10 à 18 ans, 802 enfants ont effectivement participé aux activités de ce Camp.

De façon concrète, le camp a été organisé sur deux sites hébergeant chacun deux camps, à savoir : le Lycée bilingue de Lolodorf et le complexe « Ecole maternelle francophone, Ecole maternelle bilingue et Ecole du Centre. Le site du Lycée bilingue dénommé Site « ART » regroupait les enfants âgés de 9 à 14 ans, avec les camps YOUTUBE et SNAPCHAT scindés en 08 familles chacun.

Le site du complexe « Ecole maternelle francophone, Ecole maternelle bilingue et Ecole du Centre » baptisé « ANTIC », regroupait les enfants de 15 à 18 ans, avec les camps FACEBOOK et TIKTOK scindés en 08 familles chacun.

Et pendant 5 jours, encadrés par 90 moniteurs, les enfants auront participé aux activités ci-après : des ateliers d’imprégnation en TIC, animés par les formateurs de l’Institut Africain d’Informatique (IAI) Cameroun ; des causeries éducatives et conseils pratiques sur l’utilisation responsable des réseaux sociaux ; des activités socioculturelles et autres animations de loisirs sains et éducatifs