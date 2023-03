Cameroun : 81% des entreprises informelles sont dirigées par les femmes

Cette statistique de la Banque mondiale amène les acteurs clés à se poser des questions sur la rentabilité et l’efficacité des structures dirigées par les femmes.

Une séance d’information et de sensibilisation sur: « les défis et opportunités pour le développement des petites et moyennes entreprises au Cameroun », s’est tenue le 17 mars 2023 à Yaoundé. La séance de travail a réuni des acteurs impliqués dans la création, le développement et l’accompagnement des petites et moyennes entreprises. Après des échanges, les participants s’accordent sur le fait que le point culminant, est la formalisation des entreprises.

Malheureusement, la majorité des entreprises sont informelles. « Plus de 81% des entreprises informelles sont dirigées par les femmes » déplore, Dr Jean Cédric Kouam, directeur adjoint des affaires économiques à Nkafu policy Institute. Or l’Etat compte sur les PME pour atteindre les objectifs de développement fixés à l’horizon 2030. A savoir une : « production manufacturée de 25%, réduire l’incident de la pauvreté et atteindre une croissance à deux chiffres. » Pour lui ces entreprises sont très vulnérables.

Pour améliorer le climat des affaires pour les femmes, la chargée des projets et directeur du centre d’incubation, GFAC, Marthe Ngono Mbarga, propose non seulement de formaliser les PME, mais aussi, de mettre l’information à la disposition des femmes entrepreneures. Qu’on facilite ce processus en créant : « une plateforme unique ou on met tout ce qui est fait par les pouvoir publics. Ça permettra aux femmes de trouver tout ce dont elles ont besoin. »

Elle invite également les pouvoirs publics à mettre un accent sur les promotrices des PME formées.

Prenant part aux travaux, Stéphane junior Ond, directeur des PME Minpmessa, rassure que, tout est mis en œuvre pour que les PME soient dans leurs meilleurs jours. « Tout ce que nous faisons au quotidien va dans le sens de l’amélioration du développement des climats des affaires. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure au terme d’une telle concertation les recommandations peuvent être mis en œuvre parce qu’elles sont issues de l’écosystème. C’est le travail quotidien que nous menons. » Il est optimiste quant à un écosystème des entreprises compétitives qui respectent les normes et apportent toute la contribution attendue des PME au développement de l’économie locale.