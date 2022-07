Cameroun : 93 000 plastiques non biodégradables saisis

Les éléments du poste de gendarmerie de Youpwé ont procédé à une saisie d’une importante quantité de plastique non biodégradables.

Le 25 juillet dernier, la gendarmerie de Youpwè (Douala) a intercepté neuf ballots d’emballages en plastique non biodégradables, soit 93 000 plastiques.

C’est sur exploitation de renseignements que les éléments du poste de gendarmerie de Youpwè ont mené une opération qui a abouti à la saisie d’un stock important de plastiques non biodégradables.

« Au cours de cette opération, deux individus ont été interpellés notamment une femme et son chauffeur. Ils avaient en leur possession 09 ballots de plastiques non biodégradables soit un total de 93 000 plastiques et 08 bouteilles de whisky contrefaits de marque 8PM. Le butin qui s’apprêtait à être commercialisé dans la ville de Douala a été saisi », rapporte la gendarmerie.

Mettre fin à la circulation des emballages plastiques non biodégradables au Cameroun. Cette mesure gouvernementale remonte au 13 février 2013. En effet, le ministre de l’Environnement, Pierre Hélé, indiquait dans un communiqué l’interdiction formelle desdits emballages. Il renseignait alors que « sont formellement interdits sur l’étendue du territoire national. La fabrication, la détention, la commercialisation ou la distribution à titre gratuit des emballages plastiques non biodégradables à basse densité. Ainsi que les granulés servant à leur fabrication ».

Mais huit ans après, la mesure peine toujours à être respectée. Ces sachets plastiques continuent de servir d’emballage dans les marchés et les boutiques dans les quartiers, et se retrouvent dans la rue après utilisation. Or, l’interdiction des emballages plastiques non biodégradables vise à protéger l’environnement de ces produits nocifs.