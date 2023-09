Cameroun : 97 684 nouveaux électeurs dans la région du Littoral

Sur les 368 119 nouveaux électeurs enregistrés, la région du Littoral a comptabilisé au 31 août 2023, 97 684 personnes nouvellement inscrites.

L’opération d’enrôlement de nouveaux électeurs a connu un succès cette année. Le 31 août 2023, Elections Cameroon (Elecam) a officiellement mis fin à l’opération de révision des listes électorales sur l’ensemble du territoire pour le compte de l’année 2023. La région du Littoral a enregistré 97 684 nouveaux électeurs, du 1er janvier au 31 août 2023, conformément au Code électoral.

Le fichier électoral Camerounais vient donc de se renouveler. A y regarder de plus près, dans la région du Littoral, les gens se sont plus intéressés à cette opération que lors des années précédentes. Dans les quatre départements que compte cette région, le Wouri obtient le plus grand nombre d’inscriptions, soit 70 897. Loin devant le Moungo qui a comptabilisé 17 613 nouveaux enregistrements et la Sanaga-Maritime, avec ses 6 999 inscrits. Le département du Nkam affiche le plus petit nombre, avec 2 175 nouvelles inscriptions dans le fichier électoral, à en croire DataCameroon.

D’après l’antenne régionale d’Elecam pour le Littoral, cette région connaît une hausse de plus de 17 000 inscriptions par rapport à 2022. Cette année-là, la région a inscrit 80 096 nouveaux électeurs. Cette hausse est selon l’organe en charge des élections, due aux campagnes d’information de proximité, associées à l’implication des formations politiques et la société civile engagées dans le processus démocratique. « Ils ont permis de dépasser les objectifs qui ont été assignés par la Direction générale des élections », a déclaré Elecam antenne du Littoral.

Au terme de cette opération nationale, Dr Erik Essousse, le Directeur général d’Election’s Cameroon a confié que 368 119 nouveaux électeurs ont été enrôlés entre le 1er janvier et le 31 août 2023. Parmi lesquels 229 896 hommes, 138 223 femmes, 255 742 jeunes et 444 personnes handicapées. « Les objectifs fixés pour la révision des listes électorales de 2023 ont été réalisés à hauteur de 99,47%. Par rapport à la révision des listes électorales de 2022, on note une hausse de 29.743 électeurs, soit 8,79% », révèle Elecam