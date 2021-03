Cameroun : à la découverte des nouveaux appelés chez les Lions indomptables, Léa Siliki et Yvan Neyou

Dans le cadre des éliminatoires de la Can 2022, le sélectionneur du Cameroun a convoqué 37 joueurs pour les matchs face au Cap-Vert et au Rwanda. Le milieu rennais James Léa-Siliki (24 ans) a été retenu dans cette liste élargie. Le Stéphanois Yvan Neyou (24 ans) a aussi été appelé.

Antonio Conceiçao a dévoilé ce mardi 2 février 2021 la liste des joueurs présélectionnés des Lions indomptables qui vont en découdre contre les Requins Bleus et les Amavubi, entre le 22 et 30 mars 2021, dans le cadre de la cinquième et sixième journée des éliminatoires de la Can 2022 que le Cameroun accueillera. Après son déplacement au Cap-Vert, à Praia, le Cameroun devrait recevoir le Rwanda au stade de Japoma, près de Douala.

Dans cette liste étendue, à 37 joueurs, l’on retrouve notamment deux expatriés évoluant en France qui sont courtisés depuis un certain temps : James Léa Siliki et Yvan Neyou. La journée de lundi a été mouvementée pour James Léa-Siliki. Quelques heures après avoir appris le départ de son entraîneur Julien Stéphan, qui le faisait peu jouer cette saison à Rennes, le milieu de terrain (24 ans) était convoqué en sélection avec le Cameroun. C’est la deuxième fois que l’ancien international français des moins de 19 ans est appelé chez les Lions indomptables.

En 2018 déjà, Clarence Seedorf, alors à la tête de l’équipe, l’avait sollicité, sans réussir à le convaincre de s’engager. Né en France de parents originaires du Cameroun, le joueur n’a jamais fermé la porte à cette éventualité mais se laissait jusque-là le temps de la réflexion. Si ce milieu relayeur Franco-camerounais a été de nouveau convoqué chez les Lions, c’est qu’il a émis un avis favorable pour endosser la tunique vert-rouge-jaune à la griffe du Lion.

Outre le passeport camerounais qui devrait lui être établi, il devra, avec lettre de motivation à l’appui, entamer avec le concours de la coordination des sélections nationales, son dossier de changement de la nationalité sportive. Bien que n’ayant joué que six matchs cette saison, ce pur gaucher pourra contribuer à apporter de l’équilibre dans un milieu de terrain des Lions indomptables constitué majoritairement de droitier.

Outre James Lea Siliki, le technicien portugais a convoqué un autre binational, Yvan Neyou Noupa. Le milieu de terrain de Saint-Etienne, auteur d’une bonne saison. S’il est né à Douala (3 janvier 1997), il a surtout grandi en France. , Formé à L’INF Clairefontaine, le Franco-camerounais a connu un parcours atypique. Après être passé par Sedan et Laval, il a passé deux saisons avec la réserve de Braga au Portugal., avant de rebondir à Saint-Etienne, le 9 juillet 2020.

Prêt pour les joutes internationales

Il fait sa première apparition sous ses nouvelles couleurs lors de la finale de la coupe de France perdue le 24 juillet 2020 face au PSG (1-0). Il fait sa première apparition en Ligue 1 le 30 août 2020, en étant titularisé lors de la victoire de son équipe face au FC Lorient (2-0). En novembre, l’option d’achat est levée suite à ses bonnes prestations et Yvan Neyou signe un contrat de 3 ans avec les Verts. Le 16 décembre 2020, il inscrit son premier but pour l’ASSE face aux Girondin de Bordeaux en championnat. Depuis, il ne cesse d’enchainer de belles performances.

Présélectionné au mois d’octobre 2020 par Antonio Conceiçao pour le match amical du Cameroun contre le Japon, Yvan Neyou avait, à la grande surprise, décliné l’offre. Dans un entretien avec BUT, il avait expliqué son choix : « Je ne considère pas l’avoir déclinée. C’est juste que je ne me sentais pas prêt. Le jour où j’irai, si un jour ça arrive, c’est que je sentirai que je peux apporter à l’équipe. Aujourd’hui, je n’ai pas assez d’expérience pour ça… Je ne pensais pas que ça pourrait arriver si tôt. Je pense que c’est trop tôt pour la sélection. C’est mon ressenti. Je le sens comme ça et je préfère m’écouter pour être en paix avec moi-même ».

Le milieu relayeur de Saint-Etienne, qui n’a jamais joué dans les sélections jeunes en France, semble désormais être prêt pour les joutes internationales avec le Cameroun.