Cameroun-abandon du complexe Olembé : Magil donne sa version des faits

La sortie de l’entreprise canadienne survient après une lettre incriminante du ministère des Sports adressée au premier ministre.

Suite aux accusations d’atteinte à la fortune publique (au moins 42 milliards de FCFA) et de résiliation unilatérale du contrat de construction du complexe sportif d’Olembé (COSO), révélées par le ministre des Sports (Minep), Narcisse Mouelle Kombi, dans une correspondance adressée le 3 janvier au Premier ministre, Magil réagit.

« Il est regrettable que monsieur le ministre des Sports commence sa missive calomnieuse en évoquant une résiliation unilatérale imposée par Magil sans en évoquer la raison principale qui mérite d’être portée à la connaissance de tous les Camerounais qui s’insurgent à juste titre dans les réseaux sociaux depuis plusieurs jours en réclamant des explications », écrit Franck Mathiere, vice-président exécutif de Magil.

« En effet, monsieur le ministre des Sports et de l’Éducation physique ne fait à aucun moment état de la cause principale de la résiliation de ce contrat qui reste le fait que Magil et les sous-traitants du Coso ne sont plus payés par le Minsep depuis le mois de juin 2021 », a-t-il ajouté.

155 milliards de F déjà engloutis

Selon RFI, en cinq années de travaux, déjà 113 milliards de francs CFA (officiellement) ont été consommés par Picinni, selon le ministère des Sports et de l’Éducation physique (Minsep), soit l’équivalent de plus de 185 millions de dollars (plus de 170 millions d’euros). Et 42 milliards de francs CFA l’ont été par Magil. Donc, au total, 155 milliards ont été injectés dans ce chantier.

Mais de son côté, le Minsep, maître d’ouvrage du chantier, reproche à la société canadienne lenteurs et surfacturations, entre autres. Des « stratagèmes », pour « siphonner le budget ». la Conac devrait-elle entrer en scène ?