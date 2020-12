Cameroun-accident de Ndikinimeki : 37 morts et 18 blessés graves [Préfet]

C’est le premier bilan officiel à la suite du double accident qui s’est produit ce 27 décembre aux environs de 2 h du matin à une centaine de kilomètres au nord-ouest de la ville de Yaoundé.

Le préfet du département du Mbam-et-Inoubou (région du Centre du Cameroun) vient de faire un premier bilan du double accident mortel de ce 27 décembre 2020 à Nomale, dans l’arrondissement de Ndikinimeki.

Nous venons d’enregistré un accident regrettable sur la route nationale n° 4, précisément dans l’arrondissement de Ndikinemeki où un bus d’Avenir voyage a dérapé et se trouve fin fond du ravin », a expliqué Absalom Woloa Monono, préfet du département du Mbam-et-Inoubou ce 27 décembre.

« Dans cet accident, poursuit-il, nous déplorons 37 décès et 18 blessés graves ». L’autorité administrative, qui est descendue sur les lieux de l’accident, indique que « ces blessés ont immédiatement été transportés dans des centres de santé de Ndikinimeki et Makenene pour la prise en charge. Nous allons convoyer les corps à l’hôpital général de Yaoundé pour que les familles puissent les identifier ».

D’après un premier rapport de l’accident établi par les services de sécurité, vers 2 h du matin « un véhicule de marque Mercedes gros porteur immatriculé lt130 appartenant à la société de transport interurbain avenir-voyages et circulant dans le sens Bafoussam-Yaounde, conduit par imprudence excès de vitesse et manque de maîtrise percute violemment un camion et perd le contrôle, dérape sur une distance d’environ 100 m, survole le cours d’eau et s’en va buter le talus de l’autre côté ». 30 morts et de nombre blessés sont enregistrés.

Plus tard, « un véhicule de marque Mercedes immatriculé lt 602 toujours de la même agence circulant sens Yaounde-Bafoussam transportant 70 passagers par excès de vitesse imprudence et manque de maîtrise perd le contrôle de son véhicule dérape et échoué sa course folle sur un talus à 30 mètres du premier accident bilan aucun blessé ».