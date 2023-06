Cameroun-accident d’Edéa : le village Ngock prépare l’inhumation de 14 corps

Ses habitants et d’autres membres de la communauté Ndogwek ont pris part à l’aménagement d’une fosse en vue de l’enterrement prévu le vendredi 09 juin 2023.

Qu’une famille perde 16 membres d’un seul coup, c’est inédit dans l’arrondissement de Ndom. La population du canton Babimbi-Ndom est sous le choc. Elle n’en revient pas après le décès tragique de 16 fils et filles de la famille Mbii du village Ngock, dans la Sanaga-Maritime. Pour la première fois, un événement triste de cette ampleur survient. D’où la mobilisation effectuée ces derniers jours. Ce vendredi, plusieurs personnes venues de différents villages du canton, des jeunes en particulier, ont participé aux travaux d’aménagement de la tombe commune devant accueillir les défunts.

Ce travail s’est déroulé sous la coordination de Sa Majesté Mbok Balema, chef de canton et sous la supervision du sous-préfet de la localité. L’autorité administrative a à cette occasion, adressé un message de réconfort à l’endroit de la famille endeuillée, du village Ngock et de toute la contrée Ndogwek.

« Toute l’administration se tient à vos côtés. L’accident tragique qui est survenu nous cause la peine à nous tous. Et de voir toute la famille de Ngock, toute la famille Ndogwek et toutes les familles de l’arrondissement se mobiliser par rapport à cet événement inédit dans l’arrondissement de Ndom, nous fortifie et nous réconforte. L’unité et la fraternité doivent toujours régner entre les frères et sœurs dans des moments de joie comme dans des moments de tristesse ».

Ainsi a déclaré dans un ton triste Gustave Patrick Mbiakale, tout en remerciant le chef de canton d’avoir encouragé ses sujets à se mobiliser autour de la famille en vue de l’organisation des obsèques.

Le programme provisoire prévoit la levée des corps à l’hôpital Laquintinie de Douala le vendredi 09 juin prochain à 7heures, suivie du départ pour le village Ngock à 08heures. Après l’arrivée du cortège funèbre, il est prévu dès 17heures un office religieux suivi de l’inhumation. Le lendemain samedi 10 juin auront lieu dès 08heures, les rites religieux et traditionnels.

Pour rappel, 17 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation à Edéa le vendredi 26 mai dernier, 16 sur le champ et une autre qui a succombé à ses blessures à l’hôpital. 16 d’entre elles appartiennent à la famille Mbii du village Ngock. 14 seront inhumées au caveau familial à Ngock, tandis que les deux autres seront inhumées dans les villages de leurs époux.