Cameroun : accident mortel sur l’axe Yaoundé-Bafoussam

Le drame s’est produit ce vendredi 13 octobre 2023 dans la localité d’Efok sur l’axe-lourd reliant la ville Yaoundé la capitale à celle de Bafoussam.

Un accident survenu ce jour dans la localité d’Efok par Obala dans la région du Centre a fait plusieurs morts (une dizaine), et de nombreux blessés. Selon les témoignages de personnes sur le lieu, l’accident implique un camion et un véhicule Coaster utilisé pour transport en commun. Le mini-bus transportant une trentaine de personnes qui allaient à un enterrement à l’Ouest, roulait dans le sens Yaoundé vers Bafoussam. Il aurait été broyé par un camion transportant du sable et qui roulait en sens inverse.

Les éléments des forces du maintien de l’ordre sont arrivés sur le lieu pour secourir les blessés, les conduire dans les formations sanitaires et s’occuper du transport des corps sans vie à la morgue. Pour le moment, aucune autorité n’a encore communiqué sur l’accident pour en faire le bilan.

Cet accident de la circulation survient cinq jours après le drame de Mbankolo qui a coûté la vie à 28 personnes suite à un éboulement de terrain. Des accidents mortels, le Cameroun en enregistre de nombreux ces derniers mois sur les différents axes routiers. Quelques exemples de lieux sont la falaise du Mbé, Doumé, Edéa, etc.