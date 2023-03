Cameroun-accident : une étudiante décède sur la route Yaoundé-Soa

Le drame se produit ce vendredi 24 mars 2023 au lieu-dit descente SOFAMAC, à environ un kilomètre du campus principal de l’Université de Yaoundé II-Soa.

Elle aspire son dernier souffle sur le chemin du campus. Et c’est un accident de la circulation qui met un terme à son parcours académique à peine entamé et à son séjour terrestre. L’onde de choc a pénétré l’enceinte de la Faculté des sciences juridiques et politiques dans la matinée du 24 mars 2023.

Le recteur confirme la mort de son étudiante. « Le recteur de l’Université de Yaoundé II-Soa a le regret d’annoncer le décès de madame KAMENI TCHEPEYOU Orcelle Audrey, étudiante en première année droit, matricule 22J0026K, (…) survenu des suites d’un accident de circulation sur la route de Soa (…) », écrit le Pr Adolphe Minkoa She dans un communiqué en date du 24 mars 2023.

Dans le même document, « le recteur adresse à la famille si durement éprouvée, les condoléances de l’ensemble de la communauté universitaire auxquelles il associe l’expression de sa profonde compassion », peut-on lire.

L’accident implique un car de transport en commun assurant le ramassage entre le lieu-dit Camair à Yaoundé et le centre de Soa. Au cours de cet accident, plusieurs autres personnes ont été blessées et conduites dans les formations sanitaires. Il est à noter que la descente SOFAMAC est l’une des portions de la route de Soa où les accidents sont récurrents. Ce matin, une fine pluie a arrosé Soa et Yaoundé depuis le lever du jour, jusqu’aux environs de 8h.