Cameroun : accusation et démenti de l’exclusion de Me Tamfu du directoire du MRC

Deux cadres du Mouvements pour la Renaissance du Cameroun se contredisent au sujet d’une sanction contre le secrétaire national du parti.

Maître Richard Tamfu, secrétaire national chargé de la réforme et de la modernisation de l’Etat et communicant du MRC est au centre des débats depuis le 07 juin dernier. Sur les réseaux sociaux, deux thèses s’affrontent. L’une, soutenue par maître Michel Ndoki, présidente des femmes du MRC, soutient que Me Tamfu a été exclu du directoire du parti. L’autre, soutenue par Roger Justin Noah, secrétaire général adjoint du MRC parlent des mesures conservatoires prise à l’encontre de Me Tamfu.

En effet, selon Me Michèle Ndoki, candidate déclarée à la présidence du parti, « maître TAMFU Richard (…) vient d’être exclu ce jour du directoire national, par résolution prise au cours d’une réunion de cet organe présidée par le président du parti, le Pr. Maurice KAMTO. Celui-ci lui a reproché notamment de « s’attaquer à son âge » et de soutenir ouvertement une autre candidature que la sienne, ce qu’il considère comme un acte inadmissible de défiance à son endroit (…) L’on a en outre retiré Me Tamfu de l’équipe de communication du parti et prévenu qu’il serait traduit devant le Conseil de Discipline pour « manquement au devoir de réserve et de loyauté » relate l’avocate et militante du MRC.

Elle fait référence aux déclarations suivantes de Me Tamfu : « Je supporte le courage et la détermination de Michel Ndoki à challenger Maurice Kamto à la prochaine convention du Mouvement pour la renaissance du Cameroun ». Ou encore « 13 février 1933 15 février 1954. En 2025, ils auront respectivement 92 ans et 71 ans. Les deux seront trop vieux pour gouverner les Camerounais ».

A l’opposé, Roger Justin Noah brandit un démenti et explique. « Me Tamfu n’a pas été exclu, encore moins pour soutien à un éventuel candidat à la présidence du parti. En effet, Me Tamfu Richard (…) s’illustre depuis un certain temps par des déclarations inappropriées, diffamatoires et insultantes pour certaines. Nous l’avons informé des dispositions pertinentes de la Charte de l’éthique, de la déontologie et de la discipline du parti notamment les articles 6(à) et 15.

Il a persisté dans ses déclarations dénigrant le parti ou son principal dirigeant créant ainsi le trouble et la confusion dans l’esprit des militants.

Me Tamfu a librement assisté à la réunion du Directoire tenu ce jour 7 juin 2023 au siège du parti et a participé aux débats y compris celui relatif à son comportement. Il a exaspéré les autres membres du Directoire par son attitude de défiance envers le président national.

Après débats, presque à l’unanimité (le président national avait une opinion contraire), les membres du Directoire ont décidé par mesure conservatoire de l’exclure des groupes WhatsApp du Directoire et de la communication jusqu’à ce que le comité national de médiation et d’arbitrage se prononce sur la procédure disciplinaire. Donc, il reste secrétaire national ».

Ainsi dans les prochains jours, l’instance compétente se prononcera sur la question et donnera le verdict à retenir.