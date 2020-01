Cameroun : Achille Emana parle de sa frustration chez les Lions

Invité de l’émission Vestiaire sur la chaine de télévision RMC, le Lion indomptable a fait des révélations sur le fiasco au mondial 2010 en Afrique du Sud.

« Quand Paul Le Guen prend l’équipe, il me connaissait depuis la France. Il prend l’équipe, il change complètement l’équipe. Moi qui ne jouais plus, je suis devenu titulaire. Alex joue. On a gagné tous les matchs de qualification jusqu’à ce qu’on se qualifie pour la coupe du monde. On va au Portugal au stage et quand le moment d’aller à la coupe du monde vient, on te dit que Matip, il est camerounais ? Il sort d’où ? On s’est battus, on était derniers de la poule, on a tout fait pour revenir. Une fois qualifié, c’est nous qui sommes sur le banc, c’est une autre équipe qui joue le premier match.

Personne n’a compris. Rigo sur le banc, Gérémi qui est l’emblème sur le banc, Kameni c’était ou je joue ou je ne joue pas. J’ai fait toute une année où je me suis défoncé. Je me souviens du premier lorsque Paul Le Guen prend l’équipe, je venais de perdre mon père. Je suis allé au Gabon et c’est le but que j’ai marqué qui nous qualifie. Après Samuel marque et on gagne le Gabon 2-0. Je venais d’enterrer mon père et Makoun aussi venait d’enterrer un membre de sa famille. Quand tu arrives au mondial, t’as plus rien à dire, bouche cousue, tu attends de savoir quelle est la liste finale. Je n’ai pas compris pourquoi du jour au lendemain, nous qui étions titulaires pour les qualifications, on se retrouve sur le banc de touche. Après c’était la débâcle.

C’est là où tu vois tout le monde se rebelle. On me dit après qu’il y a Choupo Moting son père était camerounais. Ok respect mais il faut respecter les générations. C’est un gamin que j’aime beaucoup parce que quand il est arrivé, il n’avait pas cette mentalité. Matip est arrivé tout timide, il ne connaissait pas. J’ai appris que Matip était camerounais quand on était déjà en sélection. Ils n’avaient pas cette mentalité. C’est là qu’on a appris qu’ils avaient le passeport camerounais et que c’était eux les titulaires pour jouer le mondial. »