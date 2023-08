Cameroun-Adamaoua : près d’un milliard F du  Feicom pour équiper les étabissements secondaires

« FEICOM a octroyé un financement de près d’un milliard de francs CFA, pour le projet de construction et d’équipement d’infrastructures socio-éducatives dans certains établissements secondaires de la Région de l’Adamaoua, lors de la 2ième session du Comité des Concours Financiers en faveur des Régions (CCFF-R)« .

Selon le Feicom, cette réalisation repond au Décret N°2018/635 du 31 octobre 2018 portant réorganisation du FEICOM qui consacre les Régions, deuxième échelon de Collectivités Territoriales Décentralisées, comme clients de l’Institution.

Il convient de relever que selon le Plan Régional de Développement de l’Adamaoua, les projets d’éducation, d’alphabétisation et de formation professionnelle sont des axes prioritaires d’intervention. Ainsi, l’accord de financement permettra d’accroître la capacité d’accueil et la qualité des infrastructures socio éducatives de la Région, tant pour les élèves que les enseignants. « De manière concrète, il offrira 36 nouvelles salles de classes ainsi que les équipements socio- collectifs d’accompagnement et impactera plus de 2000 élèves ».