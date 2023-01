Cameroun : Adophe Noah Ndongo, nouveau DG de la Caisse autonome d’amortissement

Il a été nommé par décret présidentiel ce 30 janvier 2023.

L’ex conseiller technique de la Présidence de la République remplace à ce nouveau poste Richard Evina Obam nommé DG de la Caisse de dépôts et de consignation (CDEC) le 20 janvier dernier par le chef de l’État, Paul Biya.

Adolphe Noah Ndongo est désormais chargé de la mobilisation des ressources et de la gestion de la dette publique. Outre cela, le nouveau DG de la CAA aura pour principal objectif de rendre le marché monétaire et financier du Cameroun plus fiable et sécurisant.

Le changement du top management de cette institution intervient environ quatre mois après la nomination de nouveaux membres au conseil d’administration. Elles sont en effet sept personnalités nommées par le président Paul Biya pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.

Créée en 1985, la CAA est un établissement public dont les missions sont entre autres la gestion des fonds d’emprunts publics de l’État, des organismes publics, parapublics et de ses correspondants; fournir au Gouvernement des éléments nécessaires à l’élaboration de la politique d’endettement du pays; rechercher, étudier et négocier les financements extérieurs et intérieurs de l’État, en liaison avec les ministères intéressés; participer au marché monétaire et financier.