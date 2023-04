Cameroun-Affaire Martinez Zogo : une plainte déposée contre Arnaud Froger

Jean Claude Shanda Tonme saisit le procureur près le tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif pour sept motifs.

La copie de la plainte circule sur les médias sociaux depuis quelques heures. Elle porte à l’entête la dénomination « Le Médiateur universel » et date du 24 avril 2023. L’auteur se plaint contre Arnaud Froger, représentant pour l’Afrique de l’organisation non gouvernementale de droit français Reporters sans frontières. Le président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination énonce sept chefs d’accusation.

Ce sont « mensonge et dissémination de fausses nouvelles ; dénonciation calomnieuse ; diffamation ; trouble de l’ordre public ; incitation à la haine et à la guerre civile ; atteinte à l’image et à la crédibilité de la nation camerounaise ; incitation implicite à l’émeute, à la sédition et au renversement des institutions ».

Selon le document, cette accusation est consécutive à la sortie du journaliste Arnaud Froger sur les médias internationaux après l’assassinat de Martinez Zogo. Il y aurait fait « des déclarations sans aucun fondement sérieux comme il a reconnu lui-même à son arrivée au Cameroun », explique le plaignant.

« Monsieur Froger a manifestement et volontairement opéré une intrusion curieuse dans la conduite des affaires en cours, en prétextant avoir eu accès aux procès-verbaux des auditions. Il a ensuite usé de cette prétention pour formuler des accusations très graves qui ont troublé l’ordre public, porté atteinte à l’image et au crédit de notre pays, en même temps qu’ils ont instrumentalisé la division, la haine, ainsi que des instincts de justice populaire », ajoute-t-il.

Suite à la découverte du corps de l’homme de médias Martinez Zogo le 22 janvier dernier, Reporters sans frontières a dénoncé un crime d’Etat. Puis, dans un entretien accordé à France 24, Arnaud Froger dit avoir eu accès aux documents citant l’homme d’affaires camerounais Jean Pierre Amougou Belinga comme commanditaire du crime. Une déclaration que le journaliste maintient, selon nos confrères de Camer.be qui se réfèrent à Equinoxe TV.