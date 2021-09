Cameroun : Afreximbank se présente aux entreprises privées

Les offres et services de la banque spécialisée dans l’import-export ont été présentés aux opérateurs du secteur privé ce 23 septembre 2021. En prélude à l’ouverture officielle de son bureau sous régional demain dans à Yaoundé.

Faire connaitre l’étendue de l’offre de la banque aux entreprises, exposer les programmes et produits, sont quelques points ayant meublé la cérémonie de présentation d’Afreximbank, ce 23 septembre à Yaoundé.

La banque d’import- export Afreximbank entend déployer des structures innovantes pour fournir des solutions de financement aux entreprises, soutenir et faciliter le commerce intra régional dans le but d’une expansion économique du continent dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Pour accélérer l’industrialisation du Cameroun, Afreximbank veut booster la capacité manufacturière du pays par le développement de la logistique, des parcs industriels, des usines de transformation, ainsi que la fourniture des financements pour l’importation de biens d’équipement.

Entre 2016 et 2020, Afreximbank dit avoir décaissé plus de 42milliards de dollars au profit des économies africaines. En temps de crise, plus de 6,5 milliards de dollars américain, pour aider les pays membres à amortir les effets négatifs des chocs financiers économiques et sanitaires causés par la pandémie de covid-19. À la fin de 2020, le total des actifs et des garanties de la banque s’élevait à 21,5 milliards de dollars américains et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 3,4 milliards de dollars américain.

La cérémonie de présentation de cette institution financière a vu la présence ce jour à Yaoundé du ministre du Commerce (Mincommerce), de plusieurs représentants du gouvernement, des diplomates, des représentants d’institutions publiques et privées, du président du Groupement inter patronal du Cameroun et de nombreux hommes d’affaires. Le Mincommerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a encouragé ces derniers à saisir les opportunités qu’offre Afreximbank. Demandant par ailleurs à l’institution bancaire d’être une solution aux problèmes que connaissent les Petites et moyennes entreprises qui représentent plus de 90% des entreprises locales.