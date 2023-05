Cameroun : Afriland First Bank réalise un bénéfice de plus de 22 milliards de Fcfa en 2022

Selon les états financiers du leader du marché bancaire au Cameroun, cette performance est en hausse de 20,6% par rapport à l’année 2021.

Dans le même temps, le total bilan de la banque a accru de 18,3% en 2022, les dépôts de 18,6%, sans compter l’explosion de l’activité de crédit-bail et le maintien de la dynamique des placements dans les titres publics émis par les Etats de la Cemac. Les performances financières et opérationnelles d’Afriland First Bank ont une nouvelle fois accrue au cours de l’année 2022, maintenant ainsi la dynamique positive observée depuis une décennie. Selon les états financiers, la banque dirigée par Célestin Guela a enregistré un résultat net de 22,1 milliards FCFA en 2022.

A en croire Ecomatin, ce bénéfice est en augmentation de 20,6%, comparé à celui de l’année 2021. En effet, selon le document d’information relatif à la toute première émission des titres de créances négociables en Afrique centrale, effectuée en mars 2023 par Afriland, cette institution bancaire a réalisé un bénéfice de 18,4 milliards FCFA en 2021. En glissement annuel, le résultat net de cette banque a donc progressé de 3,7 milliards de FCFA en 2022. A titre de comparaison, au cours des années 2020 et 2019, Afriland First Bank n’avait affiché que des bénéfices respectifs de 13,6 et 12,4 milliards FCFA.

En 2022, le total bilan d’Afriland First Bank connaît une augmentation de 18,31% en glissement annuel, se situant à 1 768,84 milliards FCFA. L’institution bancaire contrôlée par le milliardaire Paul Kammogne Fokam affiche également 19,22% des parts de marché en matière de collecte des dépôts bancaires au Cameroun à fin décembre 2022. En effet, au cours de la période sous revue, les dépôts de la banque ont progressé de 18,67% pour se situer à 1 392 milliards FCFA, contre 1 173 milliards FCFA au 31 décembre 2021.

Avec 21,49% des parts du marché du crédit bancaire au Cameroun en 2022, Afriland First Bank confirme également son statut de premier financier de l’économie camerounaise. Selon les états financiers de la banque, son encours de crédits est ressorti à 1 013 milliards FCFA en 2022, ce qui correspond à une hausse de 14,20% par rapport à l’année 2021.

Sur le compartiment du crédit-bail, la banque réalise une performance notable en 2022. Encore appelé leasing, le crédit-bail est un mécanisme qui consiste à financer l’acquisition de l’outil de production des entreprises. Avec la particularité que c’est l’exploitation de l’outil de production financé qui permet de rembourser le crédit bailleur par traites successives, à un taux d’intérêt et des délais convenus. Au 31 décembre 2022, l’encours de crédit-bail d’Afriland First Bank s’élevait à 73,8 milliards FCFA, contre 42,29 milliards FCFA à la même période en 2021, soit une augmentation en valeur absolue de 31,57 milliards FCFA sur un an.

En guise de rappel, sur la période 2018-juillet 2021, Afriland First Bank revendiquait des opérations de leasing d’un montant total de 65 milliards FCFA, soit 48,5% des parts d’un marché qui pesait alors 134 milliards de FCFA. Au cours de la seule année 2022, la banque a fait mieux que sur la période de 2 ans et demi allant de 2018 à juillet 2021.