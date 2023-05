Cameroun-agressions : Paul Atanga Nji prescrit l’identification des taxis et mototaxis

Le ministre de l’Administration territoriale a annoncé hier une série de mesures pour mettre fin aux agressions récurrentes dans les moyens de transports dans les villes.

Les actes d’insécurité sont en augmentation dans les villes du Cameroun. Certains véhicules à usage taxis et des mototaxis facilitent l’accomplissement de ces actes. Les malfaiteurs les utilisent pour embarquer des victimes avant de les dépouiller, de les blesser ou de leur ôter la vie. « C’est le moment de tirer la sonnette d’alarme ». Il faut que cette pratique « soit complètement éradiquée dans nos villes, nos départements et nos arrondissements », alerte le ministre. Pour mettre un terme à ces actes criminels, Paul Atanga Nji annonce une série de mesures.

« Désormais, tous les propriétaires des véhicules de transport seront identifiés par les autorités administratives, et un fichier sera déposé auprès des forces de maintien de l’ordre et auprès des syndicats. Ensuite, les propriétaires des véhicules de transport doivent déposer, auprès de l’autorité administrative, le nom des chauffeurs temporaires ou permanents », a déclaré le patron de la territoriale. C’était le 09 mai au sortir d’une réunion de concertation à laquelle prenaient pat le ministre des Tranports Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe et les représentants des syndicats et confédérations du secteur des transports.

Ces mesures viendront renforcer les actions des forces du maintien de l’ordre qui travaillent déjà sur le terrain. « Grâce à l’efficacité de la police et de la gendarmerie, certains malfaiteurs qui ont planifié les agressions dans les taxis, et d’autres avec les mototaxis, ont été appréhendés », fait savoir le Minat. L’ensemble des mesures et actions vise à sécuriser davantage les habitants des grandes villes qui sont en déplacement permanent.