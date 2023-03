Cameroun-agressions sur les routes : les autorités coordonnent la riposte

Le ministre des Transports condamne les attaques contre les véhicules. Le gouverneur du Littoral donne des directives pour appréhender les malfaiteurs et rétablir la sécurité sur la route.

Des personnes non identifiées ont attaqué plusieurs véhicules gros porteurs, de transport en commun ou personnels sur les axes Douala-Yaoundé et Douala-Nkongsamba. Leur mode opératoire consiste à jeter la pierre sur le pare-brise avant, forcer le conducteur à l’arrêt. Ce qui leur permet d’envahir l’intérieur du véhicule et de dépouiller les occupants.

Ces actes de vandalisme et d’agression perpétrés entre le 12 et le 13 mars suscitent la réaction des autorités. Dans un communiqué en date du 13 mars, « le ministre des Transports condamne avec fermeté ces actes et rassure les usagers de la route que les mesures sont d’ores et déjà prises, sous la coordination du gouverneur de la région du Littoral, pour ramener la sérénité su ces axes névralgiques, traquer et sanctionner aussi sévèrement que le prévoit la loi, les auteurs », rassure Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe.

A cet effet, dans un message adressé aux préfets du Wouri, de la Sanaga-Maritime, du Moungo et du Nkam, le gouverneur du Littoral Samuel Dieudonné Ivaha Diboua prescrit des mesures d’urgence. Ce sont le bouclage des zones cibles de concert avec les forces du maintien de l’ordre ; l’implication des chefs de villages et des populations des axes routiers concernés à créer des réseaux de renseignement avec l’appui des comités de vigilance ; dénoncer tout suspect surpris sur le site des actes répréhensibles, etc.

Ainsi, selon le ministre des Transports, les premières actions menées ont permis le rétablissement de la circulation momentanément perturbée entre Edéa et le pont sur la Dibamba ; l’interpellation de quatre suspects ; le maintien d’un dispositif de patrouille mixte sur le tronçon ainsi que les opérations de bouclage de la zone. Toutes choses qui pourraient permettre de maintenir une sécurité durable sur les axes routiers.