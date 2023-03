Cameroun-Agriculture : 150 millions de F distribués

Les producteurs de la région de l’Extrême-nord ont bénéficié cette semaine d’une subvention de l’Etat afin de promouvoir l’entrepreneuriat agricole.

Pluie de joie cette semaine dans la région de l’Extrême-nord du Cameroun. Les cultivateurs et éleveurs de la région venus des départements du Mayo-Kani, Mayo-Danay et Logone et Chari ont reçu un chèque d’un montant global de 151 millions 798 800 FCFA.

Il s’agit d’une subvention de l’Etat tiré du financement C2D. Cet appui a pour objectif, promouvoir l’entrepreneuriat agricole et augmenter la production et la transformation dans les filières. C’est en tout 44 organisations de producteurs agropastoraux qui ont jouirent de cet appui.

La cérémonie de remise du chèque s’est déroulé en présence des délégués régionaux du ministère de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire, Lahamdi Amadou et celui du ministère de l’Agriculture et du développement rural, Simplice Adamou tous deux chargés de veiller à la bonne mise en œuvre des projets par les bénéficiaires.