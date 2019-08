Cameroun : Ahmadou Sardouana, nouveau Dg de la Sic

Il remplace à ce poste Gabriel Bengono au terme du conseil d’administration de la Société immobilière du Cameroun (Sic) qui s’est tenu ce jour à Yaoundé.

Ahmadou Sardouana est le nouveau Directeur général de la Société immobilière du Cameroun (Sic). Il a été désigné ce 20 aout 2019 au cours du conseil d’administration de l’entreprise parapublique.

Cet ingénieur, titulaire d’une maîtrise en génie civil et infrastructures et d’un baccalauréat en mathématiques était jusqu’alors Secrétaire général du ministère de l’Habitat et du Développement urbain. Poste qu’il occupait depuis 2012.

Originaire de la région de l’Adamaoua, Ahmadou Sardouana a été 1993, il a été délégué régional de l’ex-ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat dans l’Extrême-nord (2001), le Nord (2005) et le Littoral (2010), ainsi que chef des routes et des travaux publics et chef de brigade au service de la ville de Buea.

Il remplace à ce poste Gabriel Bengono, nommé à la direction générale de la Sic en 2012.

La réunion de la Sic de ce 20 aout a par ailleurs fait de Celestine Kétcha Courtès, la ministre de l’Habitat et du développement urbain, la nouvelle Présidente du conseil d’administration. Elle remplace à ce poste son Jean Claude Mbwentchou, sont prédécesseur au ministère.