Cameroun : Akere Muna saisit la justice contre la SNH et la Sonara

L’avocat Akere Muna a déposé trois dénonciations contre chacune des sociétés impliquées dans le scandale Glencore, afin que la justice se saisisse du dossier.

À travers un communiqué publié le 11 avril 2023, l’ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats du Cameroun dit avoir saisi le Procureur de la République près du tribunal de grande instance du Wouri, celui du tribunal de grande instance du Mfoundi, et le Senior state counsel legal department de Limbe, respectivement contre le négociant Glencore dont la filiale camerounaise est basée à Douala, la Société nationale des hydrocarbures (SNH), dont le siège est à Yaoundé, et la Sonara basée à Limbe, dans la région du Sud-ouest.

Lesdites dénonciations visaient à « porter à la connaissance des autorités judiciaires des faits constitutifs d’infractions commises entre 2011 et 2018 par des agents et/ou employés » des entités susévoquées. Elles interviennent près d’un an après que le géant anglo-suisse de l’extraction minière et du négoce de matières premières ait plaidé coupable devant les juridictions américaines et britanniques notamment pour avoir usé de pots-de-vin pour obtenir des contrats pétroliers dans plusieurs pays dont au Cameroun. Selon la multinationale, des employés de la SNH et de la Sonara auraient perçu environ 7 milliards de FCFA de dessous-de-table pour favoriser ses opérations dans le pays.

Il convient de rappeler que le trader anglo-suisse Glencore a été condamné à payer le 3 novembre 2022 par la justice britannique une amende de 276 millions de livres sterling (162,73 milliards Fcfa), après avoir plaidé coupable pour des actes de corruption en vue d’obtenir des contrats pétroliers dans cinq pays africains, dont le Cameroun.

Entre 2007 et 2018, Glencore et ses filiales ont avoué à la Justice, en mai 2022, avoir payé environ 79,6 millions de dollars de paiements à des sociétés intermédiaires afin d’obtenir des avantages indus et conserver des contrats avec des entités publiques contrôlées par l’État dans certains pays d’Afrique comme le Nigeria, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale et le Soudan du Sud. Glencore a confessé également qu’il a dissimulé les paiements de pots-de-vin en concluant de faux accords de conseil, en payant des factures gonflées et en utilisant des sociétés intermédiaires pour effectuer des paiements corrompus à des fonctionnaires étrangers.