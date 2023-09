Cameroun-Alerte : la population exposée à trois produits dangereux

Les autorités ont lancé une croisade contre l’usage frauduleux et excessif du bromate de potassium, du formol et de l’éthéphon dans des produits alimentaires.

La santé des Camerounais est en danger. Des personnes mal intentionnées ou en manque d’informations sapent le bien-être des citoyens à travers l’usage des substances dangereuses sur les produits alimentaires vendus sur le marché. Trois noms reviennent dans les communications des autorités. Ce sont le bromate de potassium, le formol et l’éthéphon. Utilisés de manière frauduleuse ou à l’excès, ils nuisent à la santé d’une population déjà vulnérable en raison des crises diverses. Au regard des plaintes qui montent sans cesse, les autorités multiplient des sorties pour sensibiliser les utilisateurs véreux de ces produits nocifs.

D’abord, le 19 septembre dernier, le directeur de l’Agence des normes et de la qualité (Anor), Charles Booto à Ngon, a rappelé aux opérateurs du secteur de la boulangerie que « l’usage du bromate de potassium comme additif alimentaire dans la fabrication du pain et des produits de la boulangerie est interdite (…) » depuis le 17 juin 2020.

« Cependant, des boulangers peu scrupuleux, au mépris des exigences légales et règlementaires, mettent en consommation des pains sans certificat de conformité ». Ils refusent donc de se soumettre à la procédure de certification préalable. Aussi le directeur appelle-t-il les opérateurs économiques concernés à se rapprocher de l’Anor dans un délai de 30 jours à compter du 19 septembre.

Ensuite, dans un communiqué en date du 11 septembre dernier, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural a informé de la signature d’un arrêté interdisant l’usage de l’éthéphon dans toutes autres cultures que l’ananas et l’hévéa. Le même arrêté précisera le seuil maximal d’utilisation de cette substance dans la culture d’ananas et d’hévéa. Gabriel Mbairobe rappelle dans cette communication que « l’Ethéphon ne fait pas mûrir le plantain. Il donne juste une coloration jaune à la peau du plantain sans que ce dernier ne soit véritablement mûr ».

Enfin, dans un communiqué en date du 11 juillet dernier, le sous-préfet de Dschang dans la région de l’Ouest, a dénoncé l’usage frauduleux du formol dans le mûrissement et la conservation des produits alimentaires. Il a annoncé par la même occasion, une opération de retrait sur les marchés des marchandises impropres à la consommation. « Les commerçants véreux dans leur course effrénée du gain facile à travers l’utilisation du formol sur les denrées alimentaires, portent clairement une atteinte grave à la santé publique », a déclaré Max Mbella Edjenguele.

Par ailleurs, de l’avis des spécialistes de la santé, ces produits sont cancérigènes, abîment les reins, peuvent entraîner l’irritation de la peau, des yeux, des voies respiratoires ou provoquer la surdité, etc. Au regard de ces conséquences, le Premier ministre Joseph Dion Ngute a instruit une réunion qui a rassemblé en août dernier, le ministre du Commerce et les administrations sectorielles dont l’ANOR. A l’issue de cette réunion, Luc Magloire Mbarga Atangana a prescrit des mesures visant à circonscrire le phénomène. Il s’agit du contrôle des articulations des produits, la présence permanente sur le terrain des autorités de contrôle ; de l’application des sanctions administratives judiciaires et pénales.