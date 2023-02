Cameroun :  AlertGBV, une plateforme pour lutter contre les violences basées sur le genre

Women in Entrepreneurship and Technology (Wetech) a lancé cette initiative à Douala le 17 février 2023.

La lutte contre les violences faites aux femmes semble être une préoccupation constante des pays africains qui s’efforcent depuis quelques années de reconstruire pour les femmes une citoyenneté garantissant leur dignité. Dans cette logique, la plateforme camerounaise de lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) initiée par Wetech a lancé avec le concours du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) sa solution digitale AlertGBV.

« Notre mission à travers AlertGBV consiste non seulement à apporter une assistance optimale et adéquate aux survivantes de violences basées sur le genre (VBG), mais aussi d’être un cluster de référence des acteurs, professionnels, associations et organisations qui viennent en aide aux survivantes », a expliqué sa fondatrice et directrice exécutive, Élodie Nonga-Kenla.

Selon les porteurs de projet, cette plateforme permet surtout aux survivantes de recevoir l’aide adéquate dont elles ont besoin, par rapport à leur situation. « Dans sa phase de test, le site web enregistrait déjà plus de 3 000 visites, et le chatbot quant à lui a déjà reçu une trentaine de témoignages de survivant(e)s avec plus d’une dizaine de personnes dont elle a pu offrir un support direct. AlertGBV entame sa phase de déploiement dans plusieurs pays africains, parmi lesquels le Cameroun, le Tchad et l’Afrique du Sud. Elle compte se développer en permettant aux particuliers en Afrique comme à l’étranger, d’offrir des packs d’assistance aux victimes ou encore aux entreprises de bénéficier des séances de formations et sensibilisations sur les VBG en milieu professionnel« .

Pour mémoire, Wetech est le premier gagnant du concours international « Joint Innovation Challenge 2022 ». Ce concours, organisé par le Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa), vise à fournir des fonds aux entreprises sociales proposant des solutions innovantes qui font progresser l’autonomisation des femmes et des filles dans le monde.