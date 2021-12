Cameroun : Alex Dorine Noah, première journaliste africaine à la radio-télévision suédoise

Partie de la CRTV en 2017, Alex Dorine Noah a bravé un environnement différent et hostile au point d’intégrer la radio-télévision publique de la Suède le 22 décembre 2021.

Alex Dorine Noah fait désormais partie des effectifs de la radio-télévision nationale suédoise. Le 22 décembre elle fait son entrée dans cette structure. Un exploit dans un paysage médiatique globale hostile aux professionnels africains. « Tous les communicateurs africains qui sont arrivés ici ont abandonné », confirme-t-elle.

Son intégration 05 ans après son départ de la Cameroon radio television (CRTV) est sans doute le couronnement de près de 10 ans de labeur. Labeur commencé au sein du média d’Etat camerounais où elle fut admise en stage en 2011 en tant qu’étudiante de l’Institut Siantou Supérieur. Après obtention du Brevet de technicien supérieur, elle s’inscrit à l’Ecole supérieure des sciences et techniques de l’information et de la communication (Esstic) et en sort avec une licence qui permet son recrutement comme journaliste à la CRTV en 2016.

Un an après, elle s’envole vers la Suède pour retrouver son époux. C’est le début d’une nouvelle aventure dans un environnement difficile pour la pratique du métier. « Je suis carrément perdue, un monde à part. On m’a tout dit. Le monde de la communication est fermé ici. A priori pas un métier pour les noirs (africains. Ndlr) ».

Comme une lionne, l’ancienne chroniqueuse de « Bonjour » à la Crtv télé, réussit à dompter l’environnement. Premier coup de griffe, elle obtient en 2019 un diplôme en production et diffusion en direct. La même année l’ancienne collaboratrice de Charles Ndongo, DG de la CRTV, crée son propre média dénommé Scandiglobalnews, basé dans la capitale Stockholm. En juin 2020, elle intègre le Syndicat des journalistes africains de Suède et en devient plus tard un des responsables.

Son recrutement à la radio-télévision publique de la Suède ouvre une nouvelle page à sa carrière. « Je suis encore émue, mais j’ai surtout beaucoup à réaliser. Le chemin est encore long », reconnait Alex Dorine Noah pour qui l’ambition est de « travailler encore dur pour faire briller les couleurs du Cameroun plus loin ».