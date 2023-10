Cameroun-Algérie : les deux entités pensent le cadre juridique de leur coopération

Le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine OUSMANE MEY, a accordée à S.E ABDALLAH BOUKEMMACHE, nouvel Ambassadeur de la République Algérienne Démocratique et Populaire en République du

Cameroun, une audience.

Le Cameroun et l’Algérie se sont vus le 27 septembre 2023. Au cours de cette visite de prise de contact, entre les deux personnalités, les échanges ont porté sur l’évaluation de l’état du partenariat économique et technique entre le Cameroun et l’Algérie. Selon le ministère de l’Economie, la renconter a porté spécifiquement sur des sujets d’intérêt commun relatifs entre autres à l’actualisation du cadre juridique encadrant ladite coopération par les négociations et la signature des accords portant sur la non double imposition et la protection réciproque des investissements et, l’identification des projets pouvant bénéficier des financements de l’Agence algérienne de Coopération et de Solidarité dotée d’un fonds d’un milliard de dollars mis en place en faveur des secteurs prioritaires tels que la formation, l’alimentation en eau et les travaux publics.

Les partenaires se sont réjouis à l’occasion de la vitalité de la coopération militaire et universitaire qui se manifeste à travers l’octroi

des bourses et des formations aux universitaires ainsi qu’aux personnelsde défense. Dans le domaine du transport aérien, la bonne nouvelle annoncée avec satisfaction, c’est le lancement le 12 octobre 2023, d’un vol inaugural dont l’objectif est d’établir une liaison aérienne directe entre l’Algérie et le Cameroun.

Ceci permettra l’intensification des échanges entre les deux pays. Les deux personnalités ont par ailleurs convenu de la nécessité de densifier ces échanges à travers la mise en œuvre des accords de coopération conclus lors de la récente mission économique d’Algérie au Cameroun et, d’organiser une mission de prospection d’hommes d’affaire camerounais en Algérie, dans les meilleurs délais.