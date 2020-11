Cameroun : Allan Nyom et Nicolas Nkoulou se retirent des Lions indomptables

Lors de la conférence de presse donnée le 3 novembre 2020 à Yaoundé, le sélectionneur Antonio Conceiçao a donné plus d’éclairage sur le cas de ces joueurs dont l’envie de jouer pour le Cameroun bat de l’aile depuis.

Deux défenseurs au sommet en Europe déposent le maillot du Cameroun. Nicolas Nkoulou joueur de Tonino en Italie et Allan Nyom de Getafe en Espagne.

S’agissant d’Allan Nyom, le sélectionneur des Lions Antonio Conceiçao a relaté en conférence de presse le 3 novembre à Yaoundé que ; « L’année dernière, on est parti voir le match Getafe – Ajax Amsterdam pour rencontrer personnellement le joueur. À la fin de ce match, on a eu une réunion avec Allan Nyom pour lui dire qu’on comptait sur lui et qu’on aimerait le voir représenter le pays et porter ce maillot. Il faut qu’on respecte le choix des joueurs à partir du moment où le joueur ne partage pas cet intérêt. Allan Nyom nous a répondu avec tout le respect possible que c’était le moment pour lui de se dédier à 100% à sa famille et à son club. C’est le droit du joueur et nous devons respecter son choix »

La résignation la plus étrange est celle de Nicolas Nkoulou Le sociétaire de Torino avait donné son accord de retour en sélection lors d’une audience que lui a récemment accordée le ministre des Sports et de l’éducation physique Narcisse Mouelle Kombi. Mais après le champion d’Afrique 2017 a décidé autrement. Sur le cas Nkoulou, Antonio Conceiçao indique que : « On s’est déplacés à Turin pour rencontrer le joueur afin de lui faire part de notre vision. Il a eu une image assez négative de la sélection d’où son absence pendant trois ans. Je suis allé à Turin pour lui dire que la porte était ouverte. Après cette réunion, le joueur a dit qu’il allait réfléchir. Avant le match contre le Mozambique, le joueur s’était rendu disponible pour venir en sélection mais les choses ont changées. Le match a été annulé à cause du Covid-129 (…) Il n’y a aucun conflit avec le joueur », précise le coach.

Le Cameroun affrontera donc le Mozambique les 12 et 16 novembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022 sans Nyom et Nkoulou.