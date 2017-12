L’organisation de dĂ©fense des droits de l’homme souhaite que cette libĂ©ration amène les autoritĂ©s camerounaises à « changer leurs pratiques ».

L’Ong Amnesty international a saluĂ© la libĂ©ration, ce 22 dĂ©cembre 2017, du correspondant de Rfi en langue haussa Ahmed Abba. Il avait Ă©tĂ© incarcĂ©rĂ©Â le 30 juillet 2015 dans la ville de Maroua, alors qu’il enquĂŞtait sur la guerre contre Boko Haram dans le nord du Cameroun. Dans un article paru sur le site de l’organisation, Ilaria Allegrozzi, spĂ©cialiste de la rĂ©gion du lac Tchad Ă Amnesty International, affirme que cette libĂ©ration donne espoir Ă toutes les personnes injustement arrĂŞtĂ©es.

« Ce jugement est une victoire pour Ahmed Abba, détenu depuis plus de deux ans alors qu’il n’a fait que son travail de journaliste. Sa libération est un grand soulagement pour sa famille et lui, ainsi que pour tous ceux et celles qui se sont mobilisés sans relâche en sa faveur depuis 2015. Des jours comme celui-ci donnent à toutes les personnes détenues sans raison légitime dans le contexte du conflit avec Boko Haram au Cameroun l’espoir d’obtenir justice à leur tour » a-t-il écrit.

Ilaria Allegrozzi a également plaidé pour que toutes les personnes injustement détenues dans le cadre de la lutte contre Boko-Haram, retrouvent leur liberté.« Les autorités camerounaises ont désormais la possibilité de changer leurs pratiques. Elles doivent cesser d’arrêter arbitrairement des civils et mettre fin à la répression brutale des droits humains », ajoute-t-il.

En rappel Ahmed Abba avait Ă©tĂ© condamnĂ© Ă dix ans de prison en 2016, pour « blanchiment d’actes de terrorisme ». Il a Ă©tĂ© acquittĂ© de cette accusation en appel par le tribunal militaire de YaoundĂ©, mais condamnĂ© Ă 24 mois de prison pour « non-dĂ©nonciation ». Après avoir passĂ© 29 mois en prĂ©ventive, il Ă©tait donc libĂ©rable. Il a finalement recouvrĂ© sa libertĂ©, dans la nuit du vendredi 22 dĂ©cembre 2017.