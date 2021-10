Cameroun : André Onana dans la liste des 32 présélectionnés de Toni Conceiçao

Outre le gardien de l’Ajax Amsterdam, les portes de la tanière s’ouvrent à nouveau pour les défenseurs Ambroise Oyongo Bitolo et Jérôme Onguene, le milieu de terrain Jean Onana et l’attaquant Léandre Tawamba.

32 joueurs présélectionnés en vue d’affronter le Malawi et la Côte d’Ivoire les 13 et 18 novembre prochain, dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires du mondial 2022. Dans la liste du sélectionneur Antonio Conceiçao, on note l’absence d’Harold Moukoudi qui traine une blessure depuis plusieurs semaines. Mais surtout, les retours dans la tanière de plusieurs joueurs.

André Onana

Hors des stades depuis 2020 pour une affaire de dopage, la suspension du gardien aux 19 sélections chez les Lions indomptables finit le 4 novembre prochain. Le produit du centre de formation de Samuel Eto’o est sur la liste des joueurs pré convoqués pour les deux rencontres capitales qualificatives au dernier tour des éliminatoires du mondiales.

Ambroise Oyongo Bitolo

On le voit prendre part à certaines séances d’entraînement de Montpelier après sa blessure. Même si le staff du MHSC joue la prudence comme le précisait Olivier Dall’Oglio récemment au Midi Libre « Il est très proche. On prend 1 000 précautions. Mais il pourrait bien être avec nous après la prochaine trêve (mi-octobre). ». Dans ce vent de convalescence, l’arrière latéral aux 44 sélections pour 2 buts sous le maillot vert-rouge-jaune, est de nouveau présélectionné. Pas si sûr qu’il figurera dans la liste des 28, toutefois son retour en sélection imminent.

Jérôme Onguene

Sa dernière convocation chez les Lions date pratiquent d’un an contre le Mozambique, pendant les éliminatoires de la prochaine CAN 2021. Jérôme Onguene ne s’était pas présenté à son meilleur niveau. Sa performance en dessous de la moyenne avec Genoa, club italien, n’a non plus permis que le staff des Lions garde un œil attentif sur lui. Mais depuis son retour à Redbull Salzbourg en Autriche, le défenseur a reconquis la confiance de son entraîneur. En septembre dernier, il est récompensé par une nomination au titre de meilleur joueur du mois de son club. Son nom pourrait être à nouveau figuré dans la liste des 28, surtout en l’absence d’Harold Moukoudi blessé.

Jean Onana

Elu joueur du mois de septembre à Bordeaux en France, le milieu de terrain est à la porte de la sélection. Jean Onana avait quitté le groupe des Lions depuis son forfait sur blessure à la veille de la double confrontation amicale contre le Nigeria les 4 et 8 juin dernier en Autriche. L’ancien pensionnaire de l’Excel Mouscron, Jean Onana a les arguments pour une place dans le groupe de Conceiçao.

Léandre Tawamba

Présélectionné pour la première fois depuis l’arrivée du coach Toni Conceiçao, Léandre Tawamba doit sans doute sabler du champagne. Le joueur d’Al-Tawoon en Arabie Saoudite est titulaire et marque des buts dans ce championnat où évolue également Vincent Aboubakar. Rien ne laisse cependant croire qu’il sera dans la liste définitive aux côtés de Choupo-Moting, Toko Ekambi, Bassogog et les autres.

Liste des 32 présélectionnés