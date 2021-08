Cameroun – Antonio Conceiçao : « Fabrice Ondoa ne joue pas depuis deux ans, je ne peux me permettre de le sélectionner »

L’entraineur des Lions indomptables s’est exprimé ce 23 août 2021 au sujet du gardien de but, absent de la liste des 28 joueurs convoqués pour les éliminatoires de la Coupe u monde Qatar 2021.

Présent lors du dernier regroupement de juin pour affronter le Nigéria en aller-retour (1-0 ; O-0), Fabrice Ondoa n’a plus été convoqué. Le vainqueur de la CAN 2017 remportée au Gabon est absent de la liste des 28 appelés pour démarrer la phase des éliminatoires de la Coupe du monde.

Face à la presse ce lundi à Yaoundé, le technicien portugais Antonio Conceiçao s’est expliqué sur la situation dans sa cage. « Les gardiens que nous avons appelés, ont entièrement notre confiance. Par rapport à la situation de Fabrice Ondoa, je sais que c’est un bon gardien qui a apporté beaucoup au pays et qui a beaucoup de qualités. Aujourd’hui on doit être objectif, ça fait deux ans qu’il ne joue pas, qu’il n’est pas compétitif, actuellement il n’a pas de club. On ne peut pas se permettre en tant que équipe nationale de convoquer un joueur qui n‘a pas de club et ne s’entraine pas avec un groupe de travail », a déclaré le sélectionneur national.

Les trois gardiens appelés sont : Simon Omossola, d’AS Vita Club au Congo, Epassy Devis d’OFI Crète en Grèce, Efalla Komguep Jean d’Akwa United au Nigeria, Narcisse Nlend de Coton sport de Garoua.

Le gardien André Onana toujours sous le coup d’une sanction, reste sur les petits papiers du sélectionneur Conceiçao. « Vous le savez tous, il a eu une suspension qui touche à sa fin. Il va pouvoir reprendre les entrainements collectifs dans les prochains jours avec son club, et pouvoir être apte à faire la compétition fin octobre début novembre. Pour le moment on va se focaliser sur les joueurs qu’on a ».

Sur le processus de sélection des joueurs, le patron du banc de touche indique : « on fait un énorme travail d’observation et d’analyse pour avoir le maximum d’informations. On est en contact permanent avec les joueurs pour savoir comment ça se passe en club, dans leur vie familiale, on est en contact avec les clubs, les entraineurs, les médecins. A partir de toutes ces informations recueillies, les prestations que les joueurs ont en club et avec ce qu’ils nous ont démontré ici en sélection, ont fait les choix. »